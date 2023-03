AAN DE START. Laporte vindt niet dat hij zich moet bewijzen in Dwars door Vlaanderen, Pidcock lacht: “Heb Gent-Wevelgem 30 km voor de finish afgezet”

Tom Pidcock mag terug koersen: “Tijdens finale Gent-Wevelgem tv uitgezet”

“De schade viel wel mee naar m’n val in Tirreno-Adriatico, maar je moet geen risico nemen met een hersenschudding dus nam ik rust. Ik ben blij om hier te starten: ik heb koersen nodig om in m’n beste vorm te geraken. Of ik tussendoor de koers heb gevolgd? Ja, het waren mooie koersen. Maar tijdens Gent-Wevelgem heb ik op 30 kilometer van de streep de televisie uitgezet (lacht).”

Sep Vanmarcke vol vertrouwen: “Op mijn oude dag sta ik niet meer vaak op podium”

“Het gebeurt op mijn oude dag niet meer vaak dat ik op het podium sta van een klassieker, dus ik heb ervan genoten. Onze klassieke kern is niet zo breed, daarom rijd ik zoveel klassiekers. Vandaag hoop ik vooraan mee te koersen en de koers te kleuren, maar ik ga mezelf na zondag niet kapot te rijden.”

© BELGA

Jasper Stuyven blij met extra kasseien: “Ik zie dit als een doel op zich”

“Ik heb geen last van mijn val, toch niet op training. Ook niet van de koude van zondag in Gent-Wevelgem. Ik had toen geen goeie dag, maar ik voelde een dag nadien niet dat ik ziek aan het worden was of zo. We hebben hier een goeie ploeg aan de start en dus moeten we zeker proberen om met een beetje overwicht in de finale te geraken en de koers naar onze hand te zetten. Of dit een doel is? Ik zie dit als een doel op zich, dit is een mooie koers en er zijn weer wat nieuwigheden in het parcours ook. Ik vind meer kasseien in de finale wel fijn, anders was het gewoon asfalt richting Waregem.”

Arnaud De Lie hoopt met de pech af te rekenen: “Met de conditie zit het goed”

“In Gent-Wevelgem was het m’n dag echt niet met die drie lekke banden. Vandaag sta ik hier met frisse moed om vol voor de overwinning te gaan. Met de conditie zit het goed, ik ben goed hersteld van zondag ondanks de zware weersomstandigheden. Ik vind regen en wind echt leuk om in te koersen. Wat de tactiek vandaag wordt? Dat valt af te wachten. Het is een zware koers, ik zal de grote groep moeten volgen. Met een sterke ploeg achter mij is het ideaal. Alles is mogelijk.”

© BELGA

Alexander Kristoff is er klaar voor: “De tegenstand is niet min”

“In deze koers wordt er vaak met een kleine groep naar de meet gegaan, ik hoop vandaag niet, zodat ik kan meesprinten. Het doel vandaag is de overwinning: we staan hier met een sterke ploeg aan de start en het is de ideale voorbereiding voor zondag! Maar de tegenstand is niet min, er zijn hier veel sterke sprinters aanwezig en dan heb je bijvoorbeeld Ineos met Pidcock die kan aanvallen, het wordt een zware strijd.”

Tiesj Benoot wil graag winnen: “Er zijn niet veel kansen in het voorjaar”

“Of ik hier opnieuw tweede kan worden? Ja, waarom niet hé. Ik hoop alleszins op een gelijkaardig scenario in de finale. Dit is ook echt een wedstrijd die ik heel graag zou winnen. Er zijn niet veel kansen in het voorjaar. Dit is een mooie koers op het palmares te hebben. Ons plan is om de koers in handen te nemen en in overtal voorin te geraken. We hebben dan nog steeds Olav (Kooij, red.) achter de hand mocht het op een massasprint uitdraaien.”

Christophe Laporte hoeft zich niet te bewijzen zonder Van Aert

“Of ik al hersteld ben van Gent-Wevelgem? We gaan het zien hé, ik hoop het alleszins. Het is een zware periode, met drie koersen vlak na elkaar. We gaan dus zien hoe de vorm is. De tactiek is altijd een beetje hetzelfde. We hebben renners die voorin mee kunnen strijden voor winst en Olav die kan rekenen op zijn sprint. Dit is geen makkelijke wedstrijd, maar het kan wel zijn dat we met een groep van 30-40 man naar de finish rijden. Of ik moet bewijzen dat ik ook zonder Wout van Aert kan winnen? Nee, helemaal niet (lacht). Ik hoop er vooral te staan voor mezelf en de ploeg.”

© BELGA

Oliver Naesen weet waar het gaat gebeuren: “Goed geplaatst zitten na de Trieu”

“Een goed resultaat zou tof zijn. Ik voel me niet super, maar ik rij wel vrij goed. Ik zit in de goeie groepen meestal, na de buitenaardse wezens dan. Hopelijk scheelt dat een paar kilometers per uur, maar ik reken er niet op. Het is nu een beetje koffiedik kijken van wie wel of wie niet. Anders is dat iets gemakkelijker. Het plan? Goed geplaatst zitten na de Trieu. Deze koers heeft me spijtig genoeg al veel valpartijen opgeleverd, ik ben al drie keer in het ziekenhuis gefinisht. Mooi van voor rijden en uit de miserie blijven, dus. Of er wordt gesproken over de tactiek van bijvoorbeeld Jumbo-Visma? Nee, dat is zo vanzelfsprekend. Ik zie de aanval van Tiesj op de laatste beklimming van de Trieu van mijlenver aankomen.”

Jasper Philipsen hoopt hersteld te zijn: “Bandendruk is wel belangrijk vandaag”

“Er zijn wel wat kasseien, dus de bandendruk is wel belangrijk vandaag. Niet te hard voor op de kasseien, maar er moet ook nog wat inzitten voor een eventuele sprint met een kleine groep. Er zijn wel wat snelle mannen bij, dus dat is zeker een scenario. De weersomstandigheden zijn ook beter dan afgelopen zonder, dus dat is in het voordeel van de snelle mannen. Ik heb er alleszins alles aan gedaan om te herstellen van Gent-Wevelgem.”

Julian Alaphilippe hoopt vertrouwen op te krikken: “Me mentaal klaarstomen”

“Ik ben zeer gemotiveerd voor vandaag, we zijn klaar om er een mooie koers van te maken. Het is de laatste grote test naar de Ronde toe, eentje die ik zelf hard nodig heb om me mentaal klaar te stomen. Op fysiek vlak gaat het al een pak beter dan enkele weken geleden, maar ik heb die vertrouwensboost nodig. Als ploeg moeten we hier vandaag vol voor de zege gaan. We gaan proberen vooraan de koers mee te doen en met zo veel mogelijk ploegmaats naar de streep te gaan.”

© BELGA