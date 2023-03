Wetenschappelijke ontdekking zou het makkelijker kunnen maken om op gewicht te blijven na een dieet

Diëten of niet, het is een vraag waarop de antwoorden voor verdeeldheid zorgen. Terwijl sommigen zweren bij het ene dieet na het andere, zijn er anderen die niet geloven in diëten. “Die kilo’s komen er nadien toch weer bij”, is een veelgehoorde uitleg. Dat argument blijkt niet uit de lucht gegrepen. Onderzoekers achterhaalden nu ook waarom dat zo is.

Eerder onderzoek van het National institute of diabetes & digestive & kidney diseases bewees het al: ongeveer de helft van de diëters heeft er na twee jaar tijd de helft van de verloren kilo’s weer bij. Na vijf jaar is dat zelfs het geval voor 80% onder hen. Een vervelend fenomeen voor wie op zoek is naar een blijvende oplossing voor overtollige kilo’s. Maar ook een heel logisch fenomeen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van het Max planck institute for metabolism research en Harvard Medical School.

Toekomstmuziek

Volgens de wetenschappers doet er zich iets bijzonders voor in onze hersenen wanneer we op dieet zijn. Onze agouti-related peptide-neuronen in de hypothalamus zouden op dat moment namelijk veel sterkere hongersignalen uitsturen dan gebruikelijk. Dat effect zou nadien niet meer verdwijnen. Resultaat: het dieet is officieel voorbij, we hebben meer honger dan voordien en eten de kilo’s er dus vlotjes weer aan.

Hoewel de ontdekking nog niet voor een onmiddellijke dieetoplossing zorgt, is het wel een belangrijk inzicht. De onderzoekers hopen om in de toekomst een manier te vinden om veilig in te spelen op de neuronen en zo gewichtstoename na een dieet op de lange termijn te vermijden.