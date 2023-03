Neos en Markant op bezoek in gevangeniscomplex Merksplas

Zo'n 30 leden van Neos en vier van Markant trokken samen naar Merksplas. In 2021 werd het complex van 600 hectare groot ingeschreven in de Unesco Werelderfgoedlijst met de titel ‘Koloniën van weldadigheid’. Deze ontstonden in 1818-1825 als integrale oplossing voor armoedebestrijding. "In het Gevangenismuseum vertelde de gids het cultuurhistorisch verhaal van de vagebonden in de landloperkolonies van Merksplas en Wortel", vertellen de bezoekers. "Door zijn verhaal en de film kregen we inzicht in het leven van de landlopers. In totaal konden er 340 gedetineerden verblijven, dit tot 1993. Ze werken er allemaal op de boerderij en op het land, een combinatie van liefdadigheid en dwang. Als ze 10.000 of 15.000 frank gespaard hadden, konden ze vertrekken. Maar als het geld op was, belandden de meesten terug in de Kolonie. De wet op de landloperij werd in 2000 uit het Strafrecht geschorst.""We bezochten ook hun kapel, een prachtig gebouw dat nu alleen nog gebruikt wordt voor feesten. Het museum en de cafetaria bevonden zich onder de kapel. En als er iets is wat we geleerd hebben, dan is het wel dat echt koud hebben onaangenaam is, want er was nergens verwarming. Zelfs de koffie met de ‘klosjaars kramiek’ warmden we maar weinig op. Maar het was toch boeiend, ook met koude voeten. Gelukkig had de buschauffeur de verwarming op volle toeren laten draaien en kwamen we weer opgewarmd in Lommel aan."(Nelly Hanegreefs)