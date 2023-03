Schrijnend experiment schokt Dina Tersago in nieuw seizoen ‘Ze Zeggen Dat’: “Laat het een les zijn voor heel Vlaanderen!”

Dina Tersago en Andy Peelman zijn donderdag terug met een nieuw seizoen van ‘Ze Zeggen Dat’ op VTM. Beginnen doen ze met de stelling dat vrouwen met tatoeages scheef bekeken zouden worden. Het resultaat van één van de experimenten is zo schrijnend, dat het proefkonijn in tranen uitbarst. Dina is geschokt: “De resultaten zijn echt mindblowing. Ik vind het erg, laat het een les zijn voor heel Vlaanderen!”

Dina en Andy roepen voor het experiment de hulp in van Trix, een jonge vrouw met heel wat tatoeages. Zij doet alsof ze onwel wordt in een winkelcentrum, terwijl Dina timet hoelang het duurt voor ze geholpen wordt. De ene keer zijn haar tattoos bedekt, de volgende keer zijn ze zichtbaar. Het resultaat is teleurstellend voor Trix. “Ik voel me megaverdrietig. Ik hoop dat als er ooit echt iets is, dat iemand wél komt helpen.”

‘Ze Zeggen Dat’, donderdag 30 maart om 20.35u op VTM.