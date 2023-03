Unizo Lanken leert zaken doen met de gemeente

Overheidsopdrachten zijn een groot deel van het BBP in België. Het is dus beter dat een ondernemer goed geïnformeerd is over dit onderwerp. Zo gaf Christel Nelissen, diensthoofd overheidsopdrachten van gemeente Lanaken, meer info over de aanpak van de gemeente. Gastspreker van de avond was Jan De Leyn, gespecialiseerd in overheidsopdrachten. Hij gaf de aanwezigen een inkijk in de wettelijke toepassingen omtrent zaken doen met een overheidsinstelling. Ook schepen van economie Astrid Puts duidde het belang van zaken doen met de overheid.