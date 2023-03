Matthias Casse gaat op Grand Slam van Antalya op zoek naar vertrouwen voor het WK: “Ik wil mijn wereldtitel terug”

Judoka Matthias Casse pikt komende zaterdag de draad opnieuw op in de hoog aangeschreven Grand Slam van Antalya (Turkije). Twee maanden na een verrassend vroege uitschakeling in de Grand Slam van Parijs wil de vice-wereldkampioen vooral vertrouwen opdoen met het oog op het WK.

2023 begon niet goed voor Matthias Casse, de bronzen medaille van de Olympische Spelen in Tokio. De 25-jarige Antwerpenaar, nummer twee van de wereld in de categorie tot 81 kg, werd begin februari op de Grand Slam van Parijs in de derde ronde verrast door de veel lager gerangschikte Portugees Joao Fernando (IJF 55).

“De Grand Slam van Parijs was een leerschool”, bekent Casse. “Na een lange periode waarin ik in elke competitie in het finaleblok geraakte, gaf het een heel vreemd gevoel om zo snel uit de competitie te liggen. Het heeft mijn competitiefocus extra aangescherpt. Ik besef opnieuw dat iedereen op dit niveau een goede judoka. Na Parijs ben ik met mijn voorbereiding op het WK (vanaf 7 mei in Doha, nvdr.) begonnen. We hebben een stage in Parijs en Brazilië afgewerkt, alles staat nu in het teken van het WK.”

Dit weekend gaat Casse in Antalya vooral op zoek naar vertrouwen met het oog op dat WK. “Na de Grand Slam van Parijs ben ik extra gebrand om nu op het podium te staan. Maar ik zie het vooral als voorbereiding op het WK. Ik kan mij nog eens op mijn juiste gewicht zetten en een goed gevoel zoeken in competitie. Al zal ik nog wel wat moe zijn door de hele hoge trainingsbelasting van de afgelopen weken.”

Het toernooi in Turkije wordt Casse’s laatste competitie voor het WK. “Ik vertrek nadien bijna onmiddellijk voor een dikke twee weken naar Japan, een stage waar ik enorm naar uitkijk. Vlak voor het WK volgt nog een korte stage in Wilrijk om de puntjes op de i te zetten.”

Het uithangbord van het Belgische judo heeft op het WK een reputatie te verdedigen. De laatste drie jaar won hij zilver, goud en zilver. Als hij die reeks verderzet wordt het in Doha dus… “Jammer voor mij, maar ook gelukkig dat sport zo niet werkt. Vanaf ronde één is het elke keer opnieuw hard vechten. Zoals ik in Parijs opnieuw leerde is het belangrijk om niemand te onderschatten. Het doel is heel duidelijk: ik wil mijn wereldtitel terug. Maar dat zal heel lastig worden.”