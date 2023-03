Na twee jaar restauratie opent kerk van Reppel de deuren als buurthuis

De restauratie was een hele klus. Het gebouw kreeg een dubbele functie, maar toch werd de uitstraling van de kerk behouden. Het sacrale gedeelte bleef, weliswaar in een kleinere ruimte. Maar er kwam ook een nevenfunctie bij: in dit gedeelte werd een buurthuis met keuken en een vergaderruimte ondergebracht.

Na twee jaar van restauratiewerken werd de kerk op zondag 19 maart officieel ingewijd. De inzegening gebeurde door bisschop Hoogmartens in aanwezigheid van deken Janssen, pastoor Gerry en diaken François. Voor deze herinzegening met eucharistieviering en zegening van het nieuwe altaar zakte heel wat volk af naar de kerk. Het Reppeler blokfluitensemble en de organist zorgden voor de muzikale omlijsting. Iedereen kon genieten van de vernieuwde gebedsruimte waarin onder andere oude muurschilderingen vrij gemaakt werden en het orgel ook een plaats kreeg op het nieuwe doksaal. Een intieme ruimte waarin alle vieringen en sacramenten kunnen plaatsvinden.

Uniek

Na de inzegening vond de traditionele academische zitting plaats, waarin penningmeester van het kerkbestuur Theo Boonen, architect Eric Martens en burgemeester Stijn Vanbaelen het woord namen onder het toeziend oog van moderator Henri Bots. Alle sprekers konden zich vinden in de dubbele functie van de kerk: een unieke oplossing, een uniek project voor de inwoners van Reppel. Na de toespraken was er nog een receptie en lunch in Villa Replo en de sporthal van de Geluksvlinder.

Vanaf 13.30 uur gingen de deuren dan open voor de Reppeler bevolking en het grote publiek. Leden van het kerkbestuur gaven uitleg bij de muurschilderingen of over de verbouwingswerken. Ook was er een fotopresentatie van de verbouwingswerken en het Reppeler verenigingsleven. Een vrijblijvende rondwandeling was ook een optie. Voor de kinderen was er buiten animatie voorzien en gezien het mooie weer werd daar gretig gebruik van gemaakt. Kinderen konden ook meedoen met een kleurwedstrijd. Het was een drukke, maar gezellige dag voor jong en oud.