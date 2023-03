Zoon (19) van Kim Kay veroordeeld in groot drugsdossier, maar mag gevangenis verlaten

Kim Kay in 2018 (links). Haar zoon tijdens zijn verschijning in de Gentse rechtbank (rechts) — © Johan Martens en SD

Met een simpel berichtje via Snapchat kon je honderden grammen cannabis, cocaïne of XTC-pillen kopen. Vanuit een ‘callcenter’ in de Reginald Warnefordstraat aan Dampoort werden de ‘koeriers’ uitgestuurd. Vier telefoons waren verbonden aan één computer, om iedereen zo snel te bedienen.

Het werk van J.K . (19), de zoon van zangeres Kim Kay. Ze brak door met de hit Lilali, maar is door ziekte al tien jaar vastgekluisterd aan bed. Daarna werd K. opgevoed bij zijn grootouders. Vorig jaar getuigde Kay in onze zusterkrant Het Nieuwsblad over hoe K. op het slechte pad was en hoe machteloos ze zich voelde.

Sinds 25 mei zit K. in de cel. De politie onderschepte hem met 12 gram hasj en 1.000 euro. In het huis van zijn grootouders vonden ze 205 gram cocaïne, 18.000 euro cash en gripzakjes. En zo werd zijn drugshandel in Gent opgedoekt.

J.K. tijdens de rechtszaak in de Gentse rechtbank rond zijn drugshandel in Gent — © SD

Jonge leeftijd

In februari vorig jaar liep K. al tegen de lamp bij een drugsdeal. K. kreeg begin dit jaar daarvoor 37 maanden cel met probatie-uitstel. Toen gaf hij aan te werken en zijn les geleerd te hebben.“Maar vlak na die eerste arrestatie was dat niet zo”, zuchtte K. “Ik had toen beter langer in de cel gezeten.”

Samen met negen anderen werd K. voor Gentse rechtbank gedaagd: van dealers tot loopjongens die volgens het parket hand en spandiensten deden. Het openbaar ministerie vorderde vier jaar effectieve celstraf voor J.K. Zijn advocaat Kevin Meersman bepleitte een celstraf met uitstel.

Met succes, want K. werd woensdag veroordeeld tot één jaar cel met uitstel. De rechter hield rekening met de jonge leeftijd van K., zijn schuldinzicht en veroordeling begin dit jaar. “Daardoor is sprake van opslorping met dat vonnis”, sprak de rechter. “Wel is nog een bijkomende straf nodig.”

Samen met negen andere beklaagden stond J.K. in de Gentse rechtbank terecht voor hun aandeel in de drugshandel — © SD

Tweede kans

Maar K. mag door de celstraf met uitstel deze week de gevangenis verlaten. “Een opluchting voor mijn cliënt”, reageert zijn advocaat Kevin Meersman. “Hij heeft negen maanden in voorhechtenis gezeten en is tot inkeer gekomen. Hij wil zijn leven opnieuw oppakken en verdient echt deze kans.”

K. moet daarnaast nog een boete van 20.000 euro betalen. De andere beklaagden werd woensdag ook veroordeeld door de rechter voor hun rol in de drugshandel. Sommigen kregen een straf met uitstel en een hoge boete. De loopjongens kregen werkstraffen tussen de 100 en 80 uur opgelegd.