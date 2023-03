Gekker wordt het niet: na de rode rubberen laarzen, de dubbelzijdige sneaker

Voor wie MSCHF niet meteen kan plaatsen: het label kwam eerder al onder de aandacht dankzij z’n cartooneske rode laarzen, die velen deden denken aan Dora. Tijd dus voor een nieuwe rare trend, en die komt in de vorm van dubbelzijdige sneakers.

Als je de sneakers snel langs achteren bekijkt, merk je wellicht niets bijzonders op. Maar één blik van bovenaf of langs voren volstaat om te beseffen dat dit geen normale schoenen zijn. Het bovenste deel van de neus van de sneakers is namelijk weggelaten, zodat je kan kiezen of je de schoenen op de ‘normale’ manier aantrekt of dat je ze eens omkeert voor een dag. Hoe praktisch dat in realiteit is, weten we niet, maar opvallend zijn ze alleszins.