Politiezone Lanaken-Maasmechelen schenkt 151 kogelwerende vesten aan Oekraïne

De politiezone Lanaken-Maasmechelen heeft woensdag 151 kogelwerende vesten geschonken aan Oekraïne. De politie mag ze zelf niet meer gebruiken omdat de geldigheidsdatum is verstreken, maar de vesten zijn in de praktijk nauwelijks gebruikt.

De politiezone Lanaken-Maasmechelen had nog 151 kogelwerende vesten liggen die bijna nooit gedragen waren. Enkele vesten waren wel een keer gebruikt, maar zagen er nog zo goed als nieuw uit. “Toch staat op zulke kogelwerende vesten een geldigheidsdatum”, zegt burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open Vld). “Omdat die datum verstreken is, mag de politie deze vesten niet meer gebruiken.”

“In elke zone zijn er voldoende kogelwerende vesten voor als dat nodig blijkt. Ze zijn destijds aangekocht door de federale politie. Omdat we deze vesten niet meer mogen gebruiken, heeft de politieraad besloten ze te schenken aan het leger in Oekraïne. Daar kan men deze vesten nog goed gebruiken en is de geldigheidsdatum niet van tel.”

“Het gaat om 151 blauwe vesten van elk 3 à 4 kilogram”, aldus waarnemend korpschef Freddy Gevaert. “Een ploeg van de ambassade van Oekraïne komt de vesten ophalen.”

“En dat doen we met plezier”, vertelt Eduard Kniaziev van de Oekraïense ambassade. “De vesten zijn in ons land erg welkom. Het gemeentebestuur van Maasmechelen en Lanaken hebben de documenten in orde gemaakt om met deze vesten de grenzen te passeren. De vesten lijken fonkelnieuw.”

“We hopen dat deze vesten in Oekraïne mensenlevens kunnen redden”, geeft Maasmechels burgemeester Raf Terwingen (cd&v) aan. “Om die reden geven we ze graag aan Oekraïne.” De politiezone Lanaken-Maasmechelen is niet de enige politiezone waar kogelwerende vesten met verstreken geldigheidsdatum aan Oekraïne geschonken worden. Ook politiezones Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en Voorkempen (Antwerpen) zouden al vesten hebben geschonken.

