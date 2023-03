Nederlands én Italiaans respect voor Wout van Aert, ploegmakker Dylan van Baarle onthult rol voor Ronde van Vlaanderen

Wout van Aert is de absolute kopman in de Ronde van Vlaanderen, maar Jumbo-Visma gokt ook op Dylan van Baarle. Dat heeft de Nederlander zelf gezegd in een podcast.

Van Baarle kreeg zondag wat rust tijdens Gent-Wevelgem, maar normaal had hij aan de start van Dwars door Vlaanderen moeten staan. Dat is echter niet het geval, omdat hij nog te veel last heeft van de blessures die hij opliep bij een val in de E3 Saxo Classic. De Italiaan Edoardo Affini vervangt hem, maar Van Baarle traint woensdag wel gewoon. “Hij heeft nog te veel last om over kasseien te rijden”, klinkt het bij Jumbo-Visma.

Maar de winnaar van Parijs-Roubaix 2022 en de Omloop het Nieuwsblad 2023 wil komende zondag gewoon knallen in de Ronde. Voor kopman Van Aert, maar ook een beetje voor zichzelf.

“Als Wout de Ronde wint, krijgt iedereen een week vrij. Een feestweek”, klinkt het in de podcast ‘In Koers’ van het Algemeen Dagblad. “We kunnen met vier of vijf jongens van onze ploeg diep in de finale komen en dan moeten we gebruikmaken van onze sterkte. Wout moet dan gebruikmaken van ons, maar wij ook van Wout. Ik kan zeker mijn eigen kans gaan, maar het is wel duidelijk dat Wout de absolute kopman is.” Een vrij rol dus voor Van Baarle.

Respect voor WvA

Intussen kreeg Wout van Aert de nodige lof uit Nederland. Ex-ploegmakker Pascal Eenkhoorn heeft veel respect voor de manier hoe onze landgenoot omgaat met alle aandacht.

“Wout is gewoon een superster natuurlijk, maar dat is voor hem soms ook irritant. Hij kan nergens heen gaan zonder dat hij herkend wordt. Ik kan gewoon door een supermarkt lopen, dan is er niets aan de hand. Dat gaat bij hem niet. En hij heeft dat overal en altijd. Hij heeft ook een heel herkenbare kop natuurlijk”, lacht de Nederlandse kampioen van Lotto Dstny bij In de Leiderstrui.

“Dat is niet van de ene op de andere dag gebeurd, maar ik heb daar bewondering voor. Hoe hij dat weet te managen… Hij trekt zich er weinig van aan, ik zou er knettergek van worden. Mensen kunnen soms heel opdringerig doen en willen van alles van hem, maar je kunt niet duizend mensen per dag pleasen.”

© BELGA

Filippo Ganna keek dan weer met gefronste wenkbrauwen naar de discussie na Gent-Wevelgem, waar onze landgenoot de zege wegschonk aan ploegmakker Christophe Laporte.

“Ik begrijp de controverse eromheen niet”, aldus de Italiaanse hardrijder van INEOS Grenadiers. “Het gebaar van Van Aert is iets persoonlijks. Iedereen mag doen wat hij wil, ik vind het een zeer aardig gebaar van hem naar een kameraad. Het is ook niet zo dat Laporte slecht was, hij was de enige die het wiel van Wout kon volgen.”