Zo vader, zo zoon: Bronny James (18) maakt NBA-ster LeBron James trots door in dunk contest over broertje te springen

LeBron James heeft nog één grote droom: samen met zijn zoon Bronny in de NBA spelen. De 18-jarige Bronny is alvast goed bezig om de NBA te halen. Hij was vannacht een van de sterren van de befaamde McDonald’s All-American Game.

Dat is een jaarlijkse wedstrijd tussen de grootste basketbaltalenten die later dit jaar de overstap zullen maken van ‘high school’ naar de universiteit. Bronny James was er daar eentje van, net als zijn vader 20 jaar geleden (hoewel LeBron college oversloeg en meteen prof werd).

James is zowat de enige topper die nog geen team gekozen heeft voor volgend seizoen. In het begin van zijn carrière werd niet gigantisch veel van hem verwacht, maar intussen staat hij bij vele scouts in de top 20 van de NBA Draft van 2024. Zo zou hij onder andere naar UConn kunnen, een van de bekendere basketbaluniversiteiten. Ook Ohio State en South Carolina tonen interesse.

Hoewel zijn Team West met 106-109 verloor, toonde Bronny zich in Houston, Texas. Hij raakte vijf van zijn acht driepuntpogingen en eindigde de partij zo met 15 punten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een dag eerder nam James ook al deel aan het Powerade JamFest, de dunk contest. Daarbij dunkte hij onder andere over zijn broer Bryce, tot jolijt van papa LeBron. Hij eindigde uiteindelijk als tweede, achter Sean Stewart.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Golden State verslaat New Orleans

Golden State heeft dinsdag (lokale tijd) met een 120-109 overwinning tegen New Orleans een belangrijke zege behaald met het oog op rechtstreekse kwalificatie voor de play-offs in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA.

De Warriors, die een slechte eerste helft neerzetten, keerden het tij na de pauze, onder leiding van Stephen Curry die 39 punten noteerde. Jordan Poole en Klay Thompson voegden respectievelijk 21 en 17 punten toe voor de titelverdedigers, die hun plaats weer innemen in de top zes van de Western Conference, die zich rechtstreeks plaatst voor de play-offs.

Achter de Warriors blijven de Pelicans hangen in de ‘play-in’, de barrage voor de laatste twee plaatsen in de play-offs voor teams die tussen de zevende en tiende plaats eindigen. New Orleans staat achtste, vlak achter Minnesota en voor de Los Angeles Lakers en Oklahoma City, dat thuis tegen Charlotte (134-137) niks kon rapen.

In de bovenste helft van het klassement won Memphis, dat al gekwalificeerd is voor de play-offs, voor de zevende keer op rij, ditmaal van Orlando (113-108). De Grizzlies verstevigen hun tweede plaats in het westen achter Denver.

In het oosten miste runner-up Boston een kans om in te lopen op de eerste plaats na een 130-111 verlies in Washington. Cleveland op nummer vier ging met 120-118 de boot in tegen Atlanta. De Hawks zijn ondertussen opgeklommen naar de achtste plaats en doen weer mee in de race voor de top zes, net als nummer negen Toronto, dat het op de zevende plaats staande Miami met 106-92 versloeg.