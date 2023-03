Walvissen, haaien en grijze wolven kunnen helpen in strijd tegen klimaatopwarming

Negen diersoorten, waaronder walvissen, haaien en grijze wolven, kunnen een sleutelrol spelen in het bestrijden van de klimaatopwarming. Dat blijkt uit een studie die werd gepubliceerd in Nature climate change. Door het land te vertrappelen, planten of andere dieren te eten of met hun uitwerpselen faciliteren deze dieren de opslag van CO2.