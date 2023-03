Tour Championship snooker: Kyren Wilson vlot voorbij Ali Carter naar halve finales

Kyren Wilson (WS-7) heeft zich dinsdag in Hull vlot voor de halve finales van het Tour Champonship geplaatst. De 31-jarige Engelsman blikte zijn landgenoot Ali Carter (WS-12) met 10-4 in. “The Warrior” liet daarbij breaks van 137, 66, 68, 54, 50, 55, 55, 50 en 84 optekenen.

Met breaks van 52, 91, 131, 61 en 69 zorgde Carter ervoor dat er in vrijwel elk frame een hoge break te noteren viel. Alleen in het openingsframe was dat niet zo.

Om een plaats in de finale neemt Wilson het vrijdag op tegen de Chinees Ding Junhui (WS-23). Die schakelde maandag de Noord-Ierse toernooifavoriet Mark Allen (WS-3) met 10-5 uit.