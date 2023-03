Tennis in Miami: Rybakina op drafje naar halve finales, Sinner wint clash met Rublev

In de achtste finales schakelde Rybakina maandag al Elise Mertens (WTA-39) uit. Om een plaats in de finale gaat ze het hardcourt in Florida op voor een duel tegen de winnares van een partij tussen de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA-3) en de Russische Anastasia Potapova (WTA-26).

Eerder deze maand bracht Wimbledonwinnares Rybakina al Indian Wells op haar palmares. Net als het Miami Open is dat na de vier Grand Slams een van de belangrijkste toernooien op de kalender.

© USA TODAY Sports via Reuters Con

Sinner naar kwartfinales

Jannik Sinner, elfde op de wereldranglijst, heeft zich dinsdag in Florida geplaatst voor de kwartfinales van het Miami Open (8,8 miljoen dollar) door de Rus Andrey Rublev, nummer zeven van de wereld, met 6-2 en 6-4 te verslaan. De 21-jarige Italiaan had daar 1 uur en 12 minuten voor nodig.

Sinner, die nu met 3-2 leidt in hun onderlinge ontmoetingen, was baas in de eerste set, waarin de Italiaan scherper en preciezer speelde, zonder zijn tegenstander een kans te geven om te breken. De 25-jarige Rus kreeg ook in de tweede set geen enkel breakpoint, Sinner sloot de partij af met 29 winners en slechts twee unforced errors.

Sinner, in 2021 verliezend finalist (7-6, 6-4 tegen Hubert Hurkacz), neemt het in de kwartfinales op tegen de Fin Emil Ruusuvuori (ATP-54), die de Nederlander Botic Van De Zandschulp (ATP-32) met 4-6, 6-4 en 7-5 uitschakelde.

Tsitsipas strandt in achtste finales

Tweede reekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP-3) heeft zich dinsdag niet voor de kwartfinales van het Miami Open (8,8 miljoen dollar) kunnen plaatsen. De 24-jarige Griek werd in 1 uur en 32 minuten met 7-6 (7/4) en 6-4 uitgeschakeld door de Rus Karen Khachanov (ATP-16).

De Spanjaard Carlos Alcaraz, eerste reekshoofd en titelverdediger op het hardcourt in Florida, liet zich niet verrassen. De nummer een van de wereld zette de Amerikaan Tommy Paul (ATP-19) in 1 uur en 36 minuten met tweemaal 6-4 opzij.

In de kwartfinales treft Alcaraz met Taylor Fritz (ATP-10) opnieuw een Amerikaan. Met 6-3, 6-4 winst tegen de jonge Noor Holger Rune (ATP-8) voorkwam Fritz een tienerduel tussen Alcaraz en Rune, allebei 19 jaar.

Khachanov neemt het om een plaats in de halve finales op tegen de winnaar van een partij tussen de Argentijn Francisco Cerundolo (ATP-31) en de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP-59).