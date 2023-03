Corona kan ook opgespoord worden met zakdoeken

De kans is klein dat u het zelf nog nooit heeft moeten ondergaan: een PCR test. Ongemakkelijk, zeker voor kinderen en ouderen. Voor die specifieke groepen komen onderzoekers van de KU Leuven nu met een oplossing.

“Het is eigenlijk een simpele methode. We verzamelen zakdoeken in de klas of crèche en steken die in een grote spuit. We doen daar een zoutoplossing over en duwen de zakdoeken uit waardoor er vloeistof uitkomt. Die vloeistof kunnen wij vervolgens onderzoeken. Zelfs sequencen en dus zoeken naar varianten kan door iemand zijn neus gewoon te laten snuiten”, zegt Wollants. De bedoeling is dan om te zien welk virus de ronde doet.

Handig, snel en gemakkelijker dan een stok in de neus te proppen. Waarom werd dat dan niet in volle coronaperiode toegepast? “Het is een terechte vraag waarom we dat niet eerder gedaan hebben. We hadden eraan gedacht maar het was met de coronaperiode zo druk dat we geen wetenschappelijk onderzoek konden doen. We moesten een labo opstellen voor 7.000 stalen per dag, we waren niet bezig met wat we daarnaast nog allemaal konden doen”, legt Wollants uit.

Zelftest

Wie nog thuis zelftesten heeft liggen, kan best wel voor de traditionele methode kiezen in de neus. “Want een antigeentest wordt sneller beïnvloed door een zakdoek. Daarbij, zo’n test steek je niet even diep als een PCR-test, dus ik zie er het voordeel niet van in.”

Ook bij de dokter zullen patiënten nog steeds een wisser in de neus krijgen, waarschuwt Wollants: “Een wisser in de neus is nog steeds de meest efficiënte manier, ook voor het lab. We kunnen ook niet plots heel het systeem gaan veranderen.”

Daarom raden de onderzoekers het voornamelijk aan voor kwetsbare groepen. “Om toestanden zoals eerder, waarbij keelwissers gebruikt werden of mensen helaas gewond raakten, te vermijden.”

Volgens Wollants is er nog geen officiële regeling, maar scholen of woonzorgcentra kunnen wel beroep doen op het laboratorium als er zulke testen nodig zijn.