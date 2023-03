Kwart van de Vlamingen beweegt te weinig

Van alle Vlamingen die te weinig bewegen, geven er drie op de vier wel aan dat ze de intentie hebben om daar iets aan te veranderen. Vooral tijdgebrek (67,8 procent) vormt een grote belemmering om die doelstelling te halen.

De gezondheidsaanbeveling wordt volgens de Preventiebarometer vooral minder vaak gehaald door vrouwen, personen tussen 35 en 54 jaar, 75-plussers, laagopgeleiden en personen die moeilijk financieel rondkomen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de volwassenen Vlamingen overdag te lang rusten of stilzitten: gemiddeld 6,1 uur per dag. Minder dan een op de drie volwassenen is op de hoogte van de aanbeveling om elk half uur even recht te staan en te bewegen.

Ongezond eten

Voorts wijst de Preventiebarometer ook op ongezond eetgedrag bij een deel van de Vlaamse bevolking. Iets minder dan de helft (48,4 procent) eet dagelijks fruit, 67,6 procent eet dagelijks groenten. Ook drinkt 15,1 procent van de volwassen Vlamingen dagelijks gesuikerde frisdrank, 26,9 procent eet dagelijks zoete of zoute snacks.

De helft van de volwassen Vlaamse bevolking blijkt dan ook te zwaar: 34,3 procent heeft overgewicht en 16,4 procent heeft obesitas.

De Preventiebarometer is een enquête die van februari tot oktober 2022 werd ingevuld door een steekproef van 4.011 volwassen inwoners van Vlaanderen. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

10.000 stappen per dag

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits en haar collega van Innovatie Jo Brouns (allebei CD&V) lanceren volgend maand een nieuw project rond bewegen op het werk. “Via allerlei projecten met verschillende partners zoals bijvoorbeeld 10.000 stappen per dag, Sweep en Wisselwerken stimuleren we zowel jongeren als volwassenen om met de regelmaat van de klok te bewegen. Binnenkort starten we met collega Jo Brouns nog een nieuw project rond welzijn op het werk, waar ook bewegen een prominente rol speelt”, aldus minister Crevits.