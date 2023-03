“Artificiële intelligentie kan wereldwijd 300 miljoen jobs treffen”

De steeds grotere aanwezigheid van artificiële intelligentie (AI) in ons dagelijkse leven, kan een “aanzienlijke ontwrichting” van onze arbeidsmarkt veroorzaken. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs. “Wereldwijd zouden maar liefst 300 miljoen jobs getroffen kunnen worden.”

Uit de analyse blijkt dat twee derde van de jobs “tot op zekere hoogte” geautomatiseerd zou kunnen worden met behulp van AI. “In de Verenigde Staten zou bij de getroffen jobs 25 tot 50 procent van de werklast door de technologie kunnen worden overgenomen”, zo staat te lezen in het rapport. “Over de hele wereld zouden maar liefst 300 miljoen jobs getroffen kunnen worden. Veranderingen op de arbeidsmarkten zijn daarom erg waarschijnlijk.”

In het verleden is al gebleken dat technologische vooruitgang bepaalde jobs niet alleen overbodig maakt, maar ook nieuwe jobs creëert. “Ook het gebruik van AI kan de arbeidsproductiviteit stimuleren en het wereldwijde bbp in de toekomst met liefst zeven procent verhogen.”

De meest en minst getroffen jobs

Sommige jobs zullen meer (en sneller) worden getroffen dan andere, zo meldt het rapport nog. “Jobs die veel fysiek werk vereisen, zullen minder snel significant worden getroffen.”

Kantoor- en administratieve jobs hebben met 46 procent dan weer het hoogste percentage taken dat kan worden geautomatiseerd, gevolgd door juridisch werk (44%) en architectuur en engineering (37%).

In de bouw- en onderhoudssector is dan weer maar 1 procent van de taken gevoelig voor automatisering, gevolgd door installatie- en reparatatiewerkzaamheden (5%).

De meest getroffen landen

Nog volgens de analyse van Goldman Sachs blijkt dat zogenoemde “ontwikkelde markten” meer getroffen worden dan “opkomende markten”. Hongkong, Israël, Japan, Zweden en de VS behoren tot de top vijf van vermoedelijk meest getroffen landen, terwijl China, Nigeria, Vietnam, Kenia en India in de nabije toekomst allicht veel minder werk overgenomen zullen zien worden door AI.