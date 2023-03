DE FOLDERVRETER. De 7-daagse van bol.com, goedkope Jupiler én de prijs voor de vreemdste pannenkoeken

Elke week zit je mailbox of brievenbus vol met folders en aanbiedingen. Dat is veel te veel om het bos nog door de bomen te zien. Wat zijn de topdeals en wat zijn de addertjes onder het gras? Ik check dat wekelijks voor u. Deze keer ga ik na of die 7-daagse van bol.com écht wel zo straf is als ze ons willen doen geloven, vind ik goedkope Jupiler-pintjes voor tijdens de Ronde en ik heb het nog over goedkope én zeer bizarre pannenkoeken.