Drie dagen na een fel bejubelde 2-1-zege tegen Brazilië geraakte Marokko in een tweede oefeninterland niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Peru. Bilal El Khannouss stond in een vrij gesloten wedstrijd opnieuw in de basis en werd naar goede gewoonte na een dik uur gewisseld. Meteen zijn derde cap bij de Leeuwen van de Atlas. (rco)