Bart Cannaerts deelt geheim over ‘The masked singer’: “Bekendste persoon die nog in programma zit, is nog niet geraden”

Het nieuwe seizoen van The masked singer is al enkele weken ver, en intussen wordt steeds meer duidelijk welke bekende Vlamingen in de pakken schuilen. Toch wordt zeker nog één iemand vergeten, klinkt het bij Bart Cannaerts in de podcast Achter de schermen. “Er is één pak bij waarvan ik de naam nog nergens van heb gezien. En dat is een mega A-lister”, stelt hij. “De bekendste persoon die er nu nog in zit, is nog niet geraden.”