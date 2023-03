175 agenten gewond na nieuwe protesten tegen pensioenplannen van Franse regering

Dinsdag kwamen opnieuw duizenden mensen op straat om hun ongenoegen te uiten over de pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. Het ministerie van Binnenlandse Zaken sprak van zowat 740.000 betogers, verspreid over het hele land. Volgens vakbond CTG namen meer dan twee miljoen mensen deel aan het protest. Vorige week donderdag waren er volgens de overheid in heel Frankrijk 1,08 miljoen mensen op de been, maar volgens de vakbond waren het toen 3,5 miljoen.

Op verschillende plaatsen kwam het tot opstootjes tussen demonstranten en politie. In Parijs moesten agenten traangas inzetten en in Nantes werd een bankfiliaal van BNP Paribas in brand gestoken.

