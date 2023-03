Italiaanse regering wil vlees uit het lab bij wet verbieden

De Italiaanse regering wil dierlijk voedsel verbieden dat uitsluitend in het laboratorium is gemaakt, zoals vlees dat wordt gekweekt op basis van enkele dierlijke cellen. Volgens landbouwminister Francesco Lollobrigida garanderen zulke producten onvoldoende “kwaliteit, welzijn en bescherming van onze cultuur en traditie”.

Als het parlement het wetsvoorstel aanneemt, zal het in Italië verboden zijn om voedsel of diervoeder te maken “met celculturen of -weefsels die afkomstig zijn van gewervelde dieren”. Bij een overtreding dreigen boetes die kunnen oplopen tot 60.000 euro, staat in het voorstel.

De Italiaanse regering vreest de concurrentie voor de omvangrijke landbouwsector en voedingsmiddelenindustrie van het land, onder andere bekend van kwalitatief hoogstaande hammen en kazen. De Italiaanse lobbyclub voor de landbouw Coldiretti reageerde verheugd op het mogelijk verbod, dat nodig zou zijn om de eigen boeren en voedingswarenfabrikanten te beschermen “tegen aanvallen van multinationals”.

Organisaties die voorstander zijn van voedingsmiddelen op basis van celcultuur reageren kritisch. Koepelorganisaties Cellular Agriculture Europe zegt dat de Italiaanse regering de mogelijkheden beperkt van consumenten die bezorgd zijn over het dierenwelzijn.

Alice Ravenscroft, beleidshoofd van het Good Food Institute Europe, vreest dat de wet tegen kweekvlees “de economische kansen van deze opkomende discipline beperkt in Italië”. Het zou ook de vooruitgang in de wetenschap en strijd tegen klimaatverandering belemmeren.

Krekelmeel

Premier Giorgia Meloni, net zoals Lollobrigida lid van de uiterst rechtse partij Fratelli d’Italia, kondigde eerder al maatregelen tegen onconventionele voedingsmiddelen aan. Ze wil snel verplichte labels invoeren voor producten waarin insecten zijn verwerkt, na ophef op sociale media over het gebruik van krekelmeel in eten.