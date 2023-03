NMBS wil weinig gebruikte stations sluiten, maar daar is niet iedereen het mee eens: “Die schrappen zou pure waanzin zijn”

De NMBS wil de komende jaren het treinaanbod uitbreiden en aantrekkelijker maken, zeker tussen de grote steden. Tegelijk wil het de commerciële snelheid verhogen, zodat reizigers sneller op hun bestemming geraken én ook de rampzalige stiptheid verbeteren.

De raad van bestuur had daarvoor de voorbije weken een plan klaargestoomd, dat aan al verschillende van die doelstellingen beantwoordde.

Keerzijde van de medaille: er zouden onder meer een aantal weinig gebruikte treinstations worden gesloten. Volgens de krant Le Soir wordt er daarbij kritisch gekeken naar zo’n 22 stations waar op weekdagen gemiddeld minder dan 50 reizigers opstappen. Het merendeel ervan in Wallonië. Meest extreme voorbeeld: het station van Hourpes, een klein gehucht onder Charleroi waar in een werkweek per dag zo’n 7 reizigers de trein nemen.

“Waanzin”

Voor Vlaanderen gaat het om een vijftal stations, met als hekkensluiter het station Aalst-Kerrebroek, waar volgens cijfergegevens van de NMBS tijdens de week amper 22 mensen opstappen. Of ook enkele kleine stations in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere. Burgemeester Tom Van Keymolen (cd&v) beklemtoont echter dat via deze stations heel wat scholieren van en naar Aalst gaan: “Deze stations schrappen zou pure waanzin zijn.”

Maar die gevreesde “waanzin” blijft zo goed als zeker achterwege, want langs Waalse kant – waar zo’n 17 stations ‘bedreigd’ zijn – is meteen grote heisa losgebarsten. Mobiliteitsminister en vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) heeft aan de raad van bestuur van de NMBS – die vrijdag het plan zou goedkeuren – dan ook al laten weten dat deze denkpiste op een dood spoor mag worden geparkeerd: “Vooral omdat de beoogde winsten van het sluiten van deze stations in de praktijk bijzonder mager uitvallen”, beklemtoonde Gilkinet woensdag in De Kamer.

Veel geld

Zowel Vooruit als cd&v betreuren de felle ‘njet’ van Gilkinet, bleek in de Kamercommissie Mobiliteit: “Willen we stiptere en snellere treinen, dan moeten er nu eenmaal keuzes gemaakt worden”, aldus cd&v-Kamerlid Jef Van den Bergh.

“Of wij al die kleine stations dan maar dicht willen? Neen. Maar we vinden wel dat er eens kritisch naar gekeken mag worden. Hoe cruciaal is die treinverbinding voor de omwonenden, of is er ook een goede busverbinding aanwezig? Afhankelijk van die allesomvattende evaluatie kan dan een sluiting worden overwogen. Bedoeling blijft toch altijd dat we gemeenschapsgeld – en een station openhouden, kost nu eenmaal veel geld – zo efficiënt mogelijk besteden”, aldus nog Van den Bergh.

Ook N-VA betreurt dat Gilkinet het plan van de NMBS al afschiet nog voor het gepresenteerd is: “De NMBS is énorm verlieslatend. Als er niks gebeurt, zullen er straks door puur geldgebrek geen 20 maar vele tientallen station moeten sluiten”, beklemtoont Tomas Roggeman. Zo zijn er immers ook nog eens een vijftigtal treinstations, waaronder 7 in Vlaanderen, waar tijdens de week gemiddeld maar tussen de 50 en de 100 reizigers opstappen.