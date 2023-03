Na 23 jaar in gevangenis kwam hij dankzij podcast ‘Serial’ vrij, half jaar later is Adnan Syed toch weer schuldig aan moord

Adnan Syed, de man die eind vorig jaar mede dankzij de podcast Serial vrijgelaten werd na 23 jaar in de gevangenis, is toch nog geen vrij man. Het hof van beroep in Maryland heeft zijn veroordeling voorlopig teruggedraaid vanwege een procedurefout, dus moet de hoorzitting over zijn vrijlating overgedaan worden.

Het kwam in oktober vorig jaar als een grote verrassing. Adnan Syed, die op dat moment al 23 jaar in de gevangenis zat voor de moord op zijn toenmalige vriendin Hae Min Lee (18) in 1999, werd plots vrijgelaten uit de gevangenis. De openbaar aanklager begon te twijfelen aan de schuld van Syed, die zelf altijd ontkend heeft iets met de feiten te maken te hebben, toen twee andere potentiële daders in beeld kwamen dankzij de podcast Serial en had daarom gevraagd het vonnis tegen de man te vernietigen.

Dinsdag besloot het hof van beroep in Maryland om de veroordeling voor moord toch te behouden. De reden is een technische kwestie: volgens de rechter werd een procedurefout gemaakt toen Young Lee, de broer van Hae Min Lee, niet op de hoogte gebracht werd van de zitting waar beslist werd over het vernietigen van het vonnis van Syed. “Het is onze plicht om dit soort van schendingen te verhelpen”, klinkt het. Al betekent het niet dat alle hoop weg is voor Syed. “De oorspronkelijke veroordeling en het vonnis worden weer ingevoerd. De vraag om dat terug te draaien zal behandeld worden in een nieuwe, wettelijk conforme en transparante hoorzitting.” Daarvan zal Lee wél op de hoogte gebracht worden.

Of Syed tot aan die nieuwe hoorzitting weer de gevangenis in moet, is niet duidelijk.