Domenico Tedesco: “Wissel Trossard was tactische keuze”

Op 7 september 2022 werd Domenico Tedesco ontslagen door RB Leipzig. Goed 200 dagen later zette hij ‘zijn’ Duitsland op zijn kop. Als Belgisch bondscoach. Voor het eerst sinds 1910 pakten de Rode Duivels nog eens de zege op een Duits terrein. Een historische overwinning dus, ook al was het maar een oefenpot.

“Ons plan was om met lef te starten, zodat Duitsland in shock zou zijn, want ze zouden die hoge druk niet verwachten”, aldus Tedesco. “De intensiteit was er, de counterpressing en het balbezit ook. We slaagden erin om de vrije man te vinden. Alleen jammer dat we de match niet konden doodmaken, de kansen op 0-3 en 0-4 waren er, maar we benutten ze niet. Waardoor de spanning bleef tot het einde.”

De Bruyne

Tedesco’s familie en vrienden hadden dinsdag volop genoten in de tribune. De Duitser zelf bleef tijdens zijn persbabbel in de catacomben van het RheinEnergieStadion erg rustig onder knappe zege. In tegenstelling tot naast het terrein, waar hij de doelpunten vierde alsof hij zelf gescoord had.

“Een resultaat halen is altijd belangrijk, zeker tegen Duitsland”, aldus Tedesco. “Maar er zijn altijd zaken om te verbeteren. In de tweede helft vielen we te ver terug en hadden we niet genoeg power. Duitsland kreeg toen meerdere kansen.”

Kevin De Bruyne kroonde zich weer tot man van de match, met twee assists en een doelpunt. De Duivelse aanvoerder mocht zich offensief uitleven, Leandro Trossard werd het kind van de rekening. “Maar dat had niks te maken met de wedstrijd tegen Zweden”, legde Tedesco uit. “Toen speelde De Bruyne als nummer zes, in de buurt van Onana. Nu wilde ik een meer defensief ingestelde speler naast Onana, meer stabiliteit, daarom de tactische keuze voor Mangala. Maar Leandro viel sterk in, had goede momenten en kweet zich van zijn taak. Niks aan de hand dus.”

© AP

Zelfvertrouwen

Na de uitschakeling in de groepsfase van het WK in Qatar zat de Belgische fan in zak en as, nu is er weer hoop en enthousiasme. “Ik ben blij dat jullie dit enthousiasme voelen, want dit is erg belangrijk”, kon er toch een glimlachje af bij Tedesco. “Ik voel het zelf ook. Ik ben blij om deel uit te maken van de nationale ploeg en hoop dat ik mijn energie kan overbrengen op de spelers. Er is nog veel werk, maar ik geloof niet dat het Belgische voetbal in een neerwaartse spiraal zat. Op een WK kan je wedstrijden verliezen, het niveau is daar erg hoog. Soms is het zelfvertrouwen minder, dat klopt, dan moet je zorgen dat het terugkeert.”

Een zege tegen een viervoudige wereldkampioen kan daarbij helpen…