ONZE STERREN. In afwezigheid van Kopecky: Nederland boven in Dwars door Vlaanderen voor vrouwen?

Net als de mannen leggen ook de vrouwen woensdag hun Dwars door Vlaanderen af. Lotte Kopecky staat alvast niet aan de start, net als Lorena Wiebes en Elisa Balsamo. Maar er zakken nog genoeg sterke dames af naar Waregem, en als we naar de geschiedenis kijken zou de winnares wel best een Nederlandse kunnen worden. Hoe dan ook wordt een favoriet aanduiden een moeilijke opgave: ofwel krijgen we een massasprint, ofwel is het feest voor de aanvallers. Onze sterren.