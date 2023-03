BetFirst BNXT: Brussels en Luik zorgen voor Belgische twee op twee in Elite Silver

De vierde speeldag in Elite Silver van de Betfirst BNXT bracht een twee op twee voor Brussels en Luik in Nederland. Brussels won met 69-74 van Basketbal Academie Limburg uit Weert en Luik met 72-87 in Den Helders Suns. Voor de club uit de hoofdstad 2 op 4 en voor Luik vier op een rij.

Woensdag brengt de vierde speeldag in Elite Silver nog Apollo Amsterdam-Leuven Bears, Feyenoord Rotterdam-Okapi Aalst en Yoast United Nijmegen-Bergen. Uitkijken of deze drie Belgische ploegen, die nog ongeslagen zijn, voor een Belgische vijf op vijf zorgen.

Vijf Belgische ploegen in Elite Gold en in Nederland op zoek naar succes

De vierde speeldag in de Elite Gold van de BetFirst BNXT League brengt woensdagavond vijf wedstrijden voor de Belgische ploegen in Nederland. Antwerp Giants en Kangoeroes Mechelen zijn de enige twee ploegen met een perfect rapport en drie op drie. De Sinjoren en Maneblussers krijgen met respectievelijk een partij in Groningen en ZZ Leiden wel een zware klus richting vier op een rij. De wedstrijd tussen Groningen en Antwerp Giants is live (vanaf 19u45) op Play en Pickx Sports. Oostende heeft met Aris Leeuwarden ook een verre trip voor de boeg. Het team uit Zwolle mag voor de Belgische kampioen echter geen probleem opleveren. Charleroi trekt naar co-leider Heroes Den Bosch en Limburg United naar Aris Leeuwarden.

Den Helder Suns-Luik 72-87

Kwarts: 14-18, 22-24, 10-17, 26-28

Den Helder Suns: Gorissen 5, Van Oostrum 14, Lutterman 0, Biss 17, Huurman 10, Van Der Heiden 0, Van Der Knaap 0, Koehler 11, Ter Haar 0, Thran 9, Halman 6

Luik: John Jr. 15, Lemaire 5, Dragen 20, Rodriguez 18, Tumba 4, Bogaerts 2, Noterman 11, Cambo 5, Hagins 0, Van Den Eynde 7

Basketbal Academie Limburg-Brussels 69-74

Kwarts: 19-14, 17-17, 13-25, 20-18

Basketbal Academie Limburg: Miller 7, Brathwaite 4, Tholel 8, Masnic 7, Wilson 5, Strojil 0, Hintzbergen 8, Brankovic 20, Botuli 11

Brussels: Llorente 3, Airington 15, Laster 18, Ekamba 5, Kohadja 10, Deroover 17, Tshibangu 3, Proleta 3