Piloot in opleiding beleeft bange momenten wanneer deur van vliegtuig plots openzwaait tijdens vlucht — © KameraOne

Piloot in opleiding Ronald Shearer zal zich deze vlucht boven Salt Lake City vermoedelijk nog lang herinneren. Gedurende de vlucht waarschuwden de deursensoren van het toestel dat de deur niet gesloten was, wat nochtans wel het geval bleek. De instructeur gaf Ronald de opdracht om eens aan de klink te schudden, met flinke gevolgen: opeens zwaaide de deur van het vliegtuig wagenwijd open.

Gelukkig wist Ronald kalm te blijven en kon hij de deur terug naar zich toe trekken. Al waren de problemen daarmee nog niet volledig van de baan. “Ik kon de deur niet meer in het slot krijgen door de wind”, vertelde de piloot. Desondanks zorgde hij er samen met zijn instructeur voor dat het toestel veilig beneden geraakte. “Dit is me nog nooit overkomen”, aldus Ronald, die net als zijn instructeur achteraf kon lachen met het voorval.

Onervaren passagier laat vliegtuig succesvol landen nadat piloot onwel wordt

Vliegtuig stort naar beneden, maar piloot heeft goede engelbewaarder

Belgische F-16 slaat op hol in Nederland en rijdt tegen gebouw: piloot activeert schietstoel

(kmlo)