Die Mannschaft hoorde het dinsdag in Keulen donderen. Kevin De Bruyne en zijn Duivels denderden over Duitsland. 2-3. Een historische uitslag.

Beste lezer, vergeef het ons, maar in de 21ste minuut van Duitsland-België konden we dinsdagavond niet anders dan hulp inroepen. Van wie? Van ChatGPT. U weet wel, de chatbox die teksten schrijft en het huiswerk van sommige scholieren maakt. Een robotjournalist dus, dat klopt.

We hadden ons nochtans goed voorbereid op de clash tussen de viervoudige wereldkampioen en de Rode Duivels, zaten ruim op tijd op zitje 1 van rij 9 in het RheinEnergieStadion, maar raakten helemaal van slag toen de Belgen over Duitsland heen donderden. Net als de Duitse ploeg raakten we het noorden kwijt, wisten we de naam van onze moeder niet meer. Ogen kwamen we te kort om te kijken, vingers kwamen we te kort om te tikken.

© Getty Images

ChatGPT

Dus riepen we radeloos een hulplijn in. Hallo, ChatGPT? “Kan je een matchverslag schrijven over de voetbalwedstrijd Duitsland-België, want wij slaan tilt?”, vroegen we. Het antwoord verscheen na een vingerknip.

“Ja, natuurlijk kan ik een matchverslag schrijven. (…) Op 28 maart 2023 stonden Duitsland en België tegenover elkaar op het veld voor een spannende voetbalwedstrijd. (…) In de 30e minuut wist België de score te openen met een doelpunt van Romelu Lukaku. Duitsland probeerde terug te vechten, maar hun pogingen werden geblokkeerd door een solide verdediging van België. (…) In de tweede helft slaagde Duitsland er eindelijk in om te scoren, door een doelpunt van Timo Werner. Maar België gaf niet op, het was Kevin De Bruyne die in de 80e minuut de beslissende goal scoorde voor België, waardoor de einduitslag 2-1 werd in het voordeel van België.”

Nou moe, we waren nog geen halfuur ver en ChatGPT wist de einduitslag al? Even rechtzetten toch, want eigenlijk klopt van bovenstaande alleen de datum. België scoorde niet in de 30ste minuut, wel in de zesde en negende minuut. Eerst Carrasco, nadien Lukaku. Twee keer op weg gezet door Kevin De Bruyne.

© Getty Images

Magistrale De Bruyne

De Duivelse aanvoerder werd een rijtje hoger geschoven dan vorige vrijdag tegen Zweden. In de rug kreeg hij Onana en Mangala, het kostte Leandro Trossard zijn basisplaats. Een tactische keuze om De Bruyne hoger in het veld te krijgen.

Op die aanpak van Domenico Tedesco viel helemaal niks af te dingen. Het eerste halfuur van de Rode Duivels was subliem, lang geleden dat we ze nog zo energiek en dynamisch voor de dag zagen komen. Als elf honden die plots van de ketting gelost werden.

Dan hebben we het niet alleen over de twee doelpunten, die van prima makelij waren, ook het spel was wervelend. In Zweden werd de tegenstander nog diep opgevangen, dinsdag joegen de Belgen de Duitsers op. Het leverde een dertigtal zinderende minuten op. Want toen had het al 0-4 kunnen staan.

Lukebakio mocht vanop de eigen helft moederziel alleen vertrekken. We hebben het opgezocht, het terrein in Keulen is 105 meter op 68 meter groot, Lukebakio trok dus een spurt van dik 70 meter, kwam oog in oog met Ter Stegen en mikte naast. Lukaku kopte dan weer een hoekschop pal op de lat.

© Isosport

Assist Trossard

Duitsland hapte naar adem en naar hoop. Pas op het einde van de eerste helft kon het even aandringen en ook scoren. Het was niet Werner, zoals ChatGPT meldde, maar Füllkrug die vanop de stip de 1-2 binnen schoof, na handspel van Lukaku.

Die Mannschaft rook bloed en startte ook snedig aan de tweede helft. Tedesco greep in. Vertonghen was bij de rust al gewisseld door Saelemaekers, Trossard en Bakayoko kwamen voor Carrasco en Lukebakio. De Ketelaere kreeg ook nog een kwartier, Openda, Lavia en Bornauw enkele minuten. Duitsland hield de bovenhand, maar het waren de Belgen die scoorden. Assist Trossard, doelpunt De Bruyne: 1-3. Verder dan de 2-3 van Gnabry kwam die Mannschaft niet.

We eindigden onze historische avond in Keulen met een laatste vraag voor ChatGPT: “Spelen de Rode Duivels de finale van het EK voetbal in 2024?”. Antwoord: “Ik ben een AI-assistent en heb geen informatie over uitkomsten van sportgebeurtenissen. (…) Laten we hopen dat ze het goed doen en hun best doen tijdens het toernooi.”. Daar krijgen we geen speld tussen.