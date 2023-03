EK-KWALIFICATIES. Spanje verrassend onderuit bij Schotland, Kroatië haalt het van Turkije

Duitsland-België was een oefeninterland, elders in Europa werd er wél gespeeld voor de EK-kwalificatie. Een overzicht.

Schotland-Spanje: 2-0

In groep A verloor Spanje verrassend van Schotland. Na acht minuten scoorde McTominay zijn eerste treffer van de avond. La Roja kwam meteen daarna goed weg na een heerlijke pass van McGinn, maar Christie miste de 2-0. Ook na de rust bleven de stugge Schotten dreigen. Dat werd uiteindelijk beloond met een tweede doelpunt van McTominay. De middenvelder van Manchester United is in uiterst goede doen bij de nationale ploeg, ook tegen Cyprus was hij al de architect van twee doelpunten. Spanje was totaal van slag en vond geen gaatje meer in de Schotse afweer. Eindstand: 2-0. Zo neemt Schotland in zijn groep onverwacht de leiding. De Schotten brengen op deze manier een einde aan de straffe ongeslagen reeks van Spanje: in Europese kwalificatiecampagnes werd het al 19 wedstrijden niet meer geklopt.

Scott McTominay — © AP

Turkije-Kroatië: 0-2

De Kroaten hadden wat recht te zetten in hun tweede kwalificatiematch. De voormalige vicewereldkampioen liet zaterdag in extremis nog een zekere zege uit haar handen glippen tegen Wales (1-1). Op bezoek bij Turkije, dat op zijn beurt tegen Armenië (1-2) wél succesvol was in de eerste partij, schoot Kovacic Kroatië na 20 minuten op voorsprong. De middenvelder van Chelsea verdubbelde de tussenstand op slag van rust. Turkije kon na de pauze niet meer terugslaan. Eindstand: 0-2. Kroatië gaat zo, samen met Wales, aan de leiding van de groep met vier punten. De Welshmen klopten in eigen huis Letland met het kleinste verschil.

Mateo Kovacic (uiterst rechts) — © AP