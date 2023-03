Brooklyn Nets kan dit seizoen niet meer op Ben Simmons rekenen

De Brooklyn Nets moeten de rest van het NBA-seizoen afwerken zonder Ben Simmons. De spelmaker staat sinds half februari aan de kant door zenuwpijnen ter hoogte van de rug en volgens zijn coach Jacque Vaughn komt hij dit seizoen niet meer in actie.

De 26-jarige Simmons, een drievoudig All-Star, miste in het huidige seizoen al 33 wedstrijden door de rugproblemen en kniepijn. In de 42 matchen waarin hij wel meedeed, was Simmons goed voor gemiddeld 6,9 punten, 6,3 rebounds en 6,1 assists.

De Nets lieten eind februari hun vedetten Kevin Durant (naar Phoenix) en Kyrie Irving (naar Dallas) vertrekken maar strijden niettemin nog volop voor een plaats in de play-offs. Vandaag staat Brooklyn op de zesde plaats in de Eastern Conference, die nog net recht geeft op directe kwalificatie. Maar Miami kan dezelfde cijfers (40 zeges, 35 nederlagen) voorleggen.