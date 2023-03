Gekidnapte Mohamed Azzaoui (49) na maand vrijgelaten: “Zolang zijn bewakers bivakmutsen droegen, wist Mo dat ze hem niet zouden vermoorden”

ANTWERPEN

Een maand nadat zware drugscriminelen hem hadden gekidnapt aan het Total tankstation in Waarloos, is Mohamed Azzaoui opnieuw een vrij man. De 49-jarige Antwerpenaar werd maandag door zijn ontvoerders bij familie afgezet. Azzaoui werd dinsdag door de federale gerechtelijke politie verhoord. “Hij heeft niks met cocaïnehandel te maken”, zo klinkt het in zijn directe omgeving.