Komt de toekomst van Jumbo-Visma in het gedrang? “Supermarktketen Jumbo bekijkt sportsponsoring na 2024”

Jumbo-Visma omvat niet alleen de succesvolle wielerploeg, maar is ook in het schaatsen een naam. De kans bestaat nu wel dat die ploegen binnenkort op zoek moeten gaan naar een nieuwe hoofdsponsor, in de plaats van Jumbo.

Volgens betrokkenen denkt het Nederlandse supermarktconcern na of het na 2024 in de eerste plaats nog wel geld wil pompen in de sportsponsoring van ploegen, verenigingen en individuele sporters. Wanneer beslist wordt om door te gaan, wordt het nog afwachten hoeveel geld Jumbo er nog wil aan spenderen. Naar verluidt is het totale sponsorbedrag van Jumbo elk jaar om en bij de twintig miljoen euro.

Dat Jumbo effectief de stekker voor de volle 100% uit het sportproject trekt, lijkt niet meteen aan de orde. Volgens verschillende bronnen zou er ook de mogelijkheid zijn om tijdelijk co-sponsor te worden in de plaats van hoofdsponsor.