Justitie heeft in twee verschillende dossiers in Antwerpen en Brussel telkens een groep geradicaliseerde jongeren opgepakt en zo mogelijk twee aanslagen verijdeld. Acht mensen zijn gearresteerd. Eén van de verdachten is een 19-jarige Kosovaar, die eind 2020 al plannen maakte om een aanslag te plegen op een politiekantoor.