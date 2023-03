Amerikaans ex-vicepresident Pence moet getuigen over Trump

Toenmalig vicepresident Mike Pence moet getuigen in een onderzoek naar de poging van de Amerikaanse ex-president Donald Trump om de presidentsverkiezingen van 2020 te ondermijnen. Het gaat dan om gesprekken van Pence met zijn baas in aanloop naar de bloedige bestorming van het parlement (Capitool) in Washington door Trump-aanhangers op 6 januari 2021.