Het is maar een oefenduel maar de Rode Duivels speelden de Duitsers een halfuur tureluurs. Het staat 1-2 maar na een halfuur had het al 0-5 kunnen staan. Gebeurt dit echt? Kloppen de Rode Duivels na 69 jaar eindelijk nog eens de Duitsers? Met een tegengoal op strafschop met de rust in zicht is het nu vooral bekijken of de Duivels dit kunnen houden.