Hij mocht voor het eerst tegen de wereldtop darten, maar nu slaat het noodlot toe voor Robbie Knops: “We weten enkel dat er geen operatie volgt”

De 40-jarige Knops viel niet van het dak, wel op een dak. Dat meldt zijn partner Stéphanie Verstraeten met een post op Facebook.

“Robbie is vandaag tijdens het werk uitgegleden en gevallen”, klinkt het. “Gelukkig OP het dak en er niet af. Wel zwaar ten val gekomen en daarbij een ruggenwervel gebroken. Morgen moeten we naar de specialist en zal er meer duidelijkheid komen over hoe en wat. Tot hiertoe weten we enkel zeker dat er geen operatie volgt en dat hij 6 weken zal moeten revalideren.”

“Belangrijkste voor mij is nu dat Robbie oké is en we gaan nu samen de tijd nemen zodat hij kan genezen️‍. Iedereen bedankt voor de berichtjes die we al gekregen hebben en hopelijk is Robbie snel weer de oude”, aldus nog de vrouw van de nummer 115 van de wereld.

© Facebook

Debuutjaar

Knops dwong in januari enigszins verrassend een tourkaart af voor de Pro Tour, de eerste klasse van het darts waarin ook onder anderen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts actief zijn. De Limburger combineert het profbestaan met zijn job als dakwerker, geen makkelijke combinatie maar niet uniek in de dartswereld. Ook topdarters Ronny Huybrechts en Mario Vandebogaerde hebben nog een vaste job naast het spelen tegen kleppers als Gerwyn Price en Peter Wright.

“Ja, ik blijf gewoon Robbie en dus blijf ik aan de slag als dakwerker bij LID in Herk-de-Stad. Gelukkig heb ik een goede werkgever, die mij begrijpt en steunt”, zei Knops over die combinatie begin dit jaar nog.

Tot nu toe was het nog wat wennen voor de man die door het dartsleven gaat als ‘The Saiyan’. Knops werd vijf keer uitgeschakeld in de eerste ronde van een Players Championship, de zogenaamde vloertoernooien waarvan er dertig zijn in een seizoen. Twee keer haalde hij ronde twee en één keer ronde drie. Hij kon zich geen enkele keer plaatsen voor een manche van de European Tour, maar op de UK Open - de eerste major van het jaar - haalde hij de derde ronde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dat hij er nu minstens zes weken tussenuit ligt, lijkt een kleine ramp. Knops kan elke Britse pond aan prijzengeld voor de wereldranglijst goed gebruiken. Eind 2024 moet hij namelijk in de top 64 staan om zijn tourkaart te behouden. Gelukkig zijn er in april (15-16) slechts twee vloertoernooien en ook in mei (20-21) zijn er twee. Daarna is het al wachten tot begin juni. In principe hoeft Knops dus geen al te grote achterstand op te lopen, als alles volgens plan verloopt tijdens zijn revalidatie.