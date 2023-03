Pelt

Eveline Van Laecke is onschuldig. Zo oordeelden de kijkers vorige week in Assisen. Woensdag komen we te weten wat er die bewuste nacht echt gebeurd is met Samuel Indra. Een nacht waar ook Joke Emmers (33) bij was als schminkster Gina. “Vorig jaar wist ik niet of ik nog wilde blijven acteren, maar nu heb ik er terug zin in.”