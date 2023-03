Mogelijk Belgisch duel in tweede kwalificatieronde op WK snooker

De winnaar van dat mogelijke duel tussen de 20-jarige Leclercq en de 18-jarige Mertens zou het in de derde voorronde tegen Jimmy Robertson (WS-27) opnemen. De Hongkongse voormalige wereldkampioene Ng On Yee (WS-114), ex-prof Michael Holt, Oliver Lines (WS-61) en Anthony Hamilton (WS-42) zijn de mogelijke tegenstanders in de vierde en laatste ronde.

Ook enkele snookerlegendes gaan opnieuw hun kans. De Schotse zevenvoudige wereldkampioen Stephen Hendry (WS-130) neemt het in de openingsronde op tegen James Cahill (WS-96). Jimmy White, zes keer vicewereldkampioen, treft in de tweede ronde ex-prof Martin O’Donnell of de Hongkonger Marco Fu (WS-103), twee keer halvefinalist op het WK. De Ier Ken Doherty (WS-106), de winnaar van 1997, kruist de degens met twaalfvoudig wereldkampioene Reanne Evans (WS-125). Regerend wereldkampioene Siripaporn Nuanthakhamjan opent tegen Aaron Hill (WS-98), haar landgenote Mink Nutcharut (WS-123), de wereldkampioene van vorig jaar, neemt het in een Thais onderonsje op tegen Dechawat Poomjaeng (WS-119). Met Rebecca Kenna (WS-127), die tegen Alfie Burden (WS-104) opent, is er nog een vijfde vrouwelijke deelneemster.

De kwalificatierondes voor het WK lopen van 3 tot en met 12 april in het English Institute of Sport in Sheffield. In totaal zullen 128 spelers strijden om zestien felbegeerde plaatsen in het beroemde Crucible Theatre, waar het WK van 15 april tot 1 met plaatsvindt. Luca Brecel staat als nummer tien van de wereld al op de hoofdtabel.