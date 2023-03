Rasmus Carstensen en Kelvin John ontbreken op Genkse training door blessure

Op de eerste training van de week kon Genk-coach Wouter Vrancken amper elf veldspelers en drie doelmannen verwelkomen. Van de internationals is voorlopig enkel keeper Mike Penders teruggekeerd. De overige spelers met interlandverplichtingen zullen in de komende dagen binnendruppelen. Rasmus Carstensen kreeg een apart programma, hij ondervindt lichte last aan de hamstrings. Verder revalideert Tolu Arokodare van zijn meniscusoperatie. Kelvin John zag de interland Tanzania - Oeganda aan zijn neus voorbijgaan, het gevolg van een trap op training. Het is nog afwachten in welke toestand hij naar België terugkeert. (rco)

© Dick Demey