De FIFA kwam onlangs met nieuwe beelden naar buiten over het voorbije WK voetbal in Qatar. Onder meer de vete tussen Wout Weghorst en Lionel Messi werd beter in beeld gebracht.

Op het afgelopen WK voetbal in Qatar versloeg Argentinië Nederland in de kwartfinale na strafschoppen. Maar het sportieve maakte al snel plaats voor verhitte discussies meteen na afloop. Lionel Messi was daarbij telkens de hoofdrolspeler. Eerst ging de Argentijn in de clinch met toenmalig Nederlands bondscoach Louis van Gaal, om daarna af te rekenen met aanvaller Wout Weghorst. Tijdens zijn tv-interview riep Messi geagiteerd: “Waar kijk je naar, idioot? Ga terug naar daar, idioot. Ja, ga terug naar daar!”, gericht aan Weghorst, die al even geïrriteerd Messi uit zijn tent wilde lokken.

Weghorst wilde naar eigen zeggen alleen maar de hand schudden van de Argentijn toen beide elftallen de catacomben indoken na de wedstrijd. Maar zover kwam het niet. Messi gunde de Nederlander geen blik en ook ploegmaats beschermden de Argentijn van de spits van Oranje. Een gedrag dat Weghorst niet kon smaken, waarna hij op de achtergrond Messi uitdaagde. En daar zijn nu beelden van opgedoken.

Spijt

Eind januari liet Messi in een interview met TyC Sports weten dat hij spijt heeft van wat er toen gebeurd is. “Toen het uiteindelijk allemaal voorbij was, vond ik het niet fraai wat ik had gedaan. Dit zijn momenten van grote spanning, veel nervositeit en alles gebeurt heel snel. Je reageert zoals je reageert, maar ik dacht er helemaal niet over na. Het gebeurde. Ik hou er niet van om zo over te komen, maar dit zijn dingen die ook gebeuren.”