VIDEO. Pijnlijke aftocht voor Bianca Andreescu in Miami: voormalig US Open-winnares verlaat het toernooi in een rolstoel

Opnieuw pech voor Bianca Andreescu. Op de Miami Open moest de 22-jarige Canadese de strijd staken, nadat ze in de achtste finale haar enkel verzwikte. De winnares van de US Open 2019 kermde het uit van de pijn en verliet het stadion zelfs in een rolstoel.

In de achtste finale op de Miami Open stond de voormalige Grand Slam-winnares tegenover de Russin Ekaterina Aleksandrova. De eerste set gaf de Canadese uit handen na een tiebreak, maar in de tweede set leek ze het tij te keren. Maar met 2-0 op het scorebord sloeg het noodlot toe. Bij een poging om de bal terug te slaan, ging de 22-jarige Andreescu door haar enkel. De dokters schoten haar te hulp, terwijl ze het uitschreeuwde van de pijn. “Ik heb nog nooit zoveel pijn gevoeld”, zei ze tegen de arts.

Later werd bevestigd dat Andreescu een enkelblessure opliep. Sinds haar titel op de US Open in 2019, zit de Canadese in het sukkelstraatje. Ze haalde door de ene na de andere blessure nooit meer het niveau van haar Grand Slam-overwinning. Nochtans leek ze in Miami op de goede weg met zeges tegen Emma Raducanu, Maria Sakkari en Sofia Kenin.

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen