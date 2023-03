Bekende Russen maken Poetin in gelekt telefoongesprek met de grond gelijk: “Hij is een mietje dat niets geeft om zijn volk”

In Rusland is ophef ontstaan door een telefoongesprek tussen een miljardair en een bekende muziekproducer. De twee staan bekend als aanhangers van Vladimir Poetin, maar in dat gelekte telefoontje is geen goed woord over de Russische president te horen. Wel integendeel.

“Hij geeft nergens om. En zeker niet om zijn volk. Hij is f*cking Satan. Mietje...”

“Hoe gaan we dit allemaal opkuisen daarna? We krijgen fascisme, een militaire dictatuur. Je zal zien. Zo gaat het eindigen.”

“De toekomst van ons land is kapotgemaakt. Poetin heeft ons land uit handen gegeven, en wij kunnen nergens naartoe.”

“Hij is een dwerg met een Napoleoncomplex.”

De vier bovenstaande uitspraken komen van een telefoongesprek dat eerder deze maand op YouTube gepost werd, maar nu plots ophef veroorzaakt in Rusland. De twee mannen die aan het woord komen zijn Farhad Akhmedov, een miljardair en gewezen senator, en de bekende muziekproducer Jozef Prigozjin.

Die laatste, geen familie trouwens van de Wagner-baas met dezelfde familienaam en getrouwd met de populaire Russische zangeres Valeria, stond net als Akhmedov bekend als aanhanger van de Russische president. Maar in het gesprek maken ze Poetin met de grond gelijk. Ook andere figuren uit de Russische elite krijgen er flink van langs. Ze hekelen de politieke situatie, de Westerse sancties - die ook hen treffen - en de oorlog in Oekraïne die volgens hen een niet uit te wissen smet is voor hun land.

Dat twee bekende Russen zo openlijk kritiek geven op Poetin en het beleid, is erg ongewoon in Rusland. De authenticiteit van het telefoongesprek kon nog niet geverifieerd worden. Prigozjin sprak zichzelf in twee interviews tegen: eerst was het nep, dan weer grotendeels waar. Volgens Important stories, een onafhankelijk onderzoeksplatform dat tegenwoordig van buiten Rusland werkt, zegt een bron bij de Russische geheime dienst te hebben die bevestigt dat het telefoongesprek echt is.