Ook op tiende dag van protest tegen pensioenhervorming geweld in Frankrijk: politie zet traangas in tegen manifestanten

Op de tiende nationale actiedag tegen de pensioenhervorming in Frankrijk, hebben de vakbonden aan de regering gevraagd om het optrekken van de pensioenleeftijd van 62 tot 64 jaar voorlopig te pauzeren. Ze vragen ook de aanstelling van een bemiddelaar. Enkel meerderheidspartij MoDem (Mouvement Democrate) reageerde positief op die vraag, de rest van de regering houdt de boot af. De protesten zijn onder meer in Nantes en Rennes opnieuw uit de hand gelopen, in Parijs zette de politie traangas in.

Laurent Berger van de vakbond CFDT riep dinsdag in een interview met France Inter op om een bemiddelaar aan te stellen, “als uitweg uit het conflict”. De bemiddelaar zou volgens hem een maand of anderhalve maand tijd nemen om “een sociaal compromis” uit te werken.

Maar de woordvoerder van de regering, Olivier Veran, wees die piste af. “We hebben geen bemiddelaar nodig om te praten”, zei hij. Enkel MoDem steunde de vraag van de vakbond. Fractieleider Jean-Paul Mattei meent “dat het goed zou zijn om één of twee personen aan te stellen die de dialoog nieuw leven inblazen.”

Het conflict rond de pensioenhervorming in Frankrijk lijkt dus in een impasse te blijven tot een uitspraak van het Grondwettelijk Hof over het wetsvoorstel, dat binnen een drietal weken wordt verwacht.

Opnieuw geweld

De tiende dag van protest tegen de geplande pensioenhervormingen betekent dinsdag ook de tiende dag van geweld in sommige Franse steden. In Nantes begonnen de protesten rustig. Er was, afhankelijk van de bron, een protestmars van 18.000 tot 60.000 mensen. De zaak escaleerde toen jongeren met projectielen naar de politie begonnen te gooien. Die reageerde met traangas. Een bankfiliaal werd in brand gestoken, maar de brandweer greep snel in om die te blussen. Minstens een betoger zou gewond geraakt zijn.

Iets meer naar het westen, in Saint-Nazaire, werd de politie bekogeld met projectielen en “mortiervuur”, aldus de politie van Loire-Atlantique op Twitter.

In Rennes, waar 13.600 mensen de straat opgingen (25.000 volgens de vakbonden), ontstonden aan het begin van de middag ook de eerste spanningen na een relatief rustig begin van de mars. “Het was een zeer gespannen situatie in het centrum van Rennes, vooral op de Place de la République. Voorbijgangers moeten het gebied verlaten”, waarschuwde de politie van Ille-et-Vilaine op Twitter. Een filiaal van een verzekeringskantoor werd geplunderd.

In Parijs kwam het tot een confrontatie tussen tientallen manifestanten en de ordediensten. Nadat enkele betogers begonnen te plunderen en vandalenstreken uit te halen, zette de politie traangas in. De vakbondsstoet zou eindigen op de Place de la Nation, maar de betogers konden niet door omdat enkelen kort voor hun aankomst de weg hadden geblokkeerd. In het zwart geklede en gemaskerde personen hadden een winkel geplunderd, vuilnisbakken in brand gestoken en straatmeubilair beklad.

De politie vuurde traangasgranaten af. Naar eigen zeggen gebeurde dat om “de blokkade te ontwrichten”, “de tussenkomst van de brandweer” mogelijk te maken en “de voortgang van de stoet te vergemakkelijken”. Er zouden 22 personen zijn opgepakt. Minstens twee personen moesten ter plaatse verzorgd worden.

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin was de inzet van ordediensten op deze tiende stakingsdag “ongezien”. Er werden zo’n 13.000 agenten gemobiliseerd, van wie 5.500 in Parijs.