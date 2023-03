Gesprekken met Engie over openhouden van jongste kerncentrales in laatste fase, maar belangrijk punt moet nog afgeklopt worden

De onderhandelingen met Engie over het openhouden van de twee jongste kerncentrales zitten in de laatste rechte lijn. Deze keer gaat het over een maximumfactuur voor de Franse multinational, die moet dienen voor de berging van het kernafval. En dat gaat over veel geld: bedragen van 17 en 20 miljard euro doen de ronde. “Het is wachten tot de duiven vallen”, klinkt het binnen de federale regering.