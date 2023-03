Verdienstelijke Gilles-Arnaud Bailly kan in Spanje niet stunten tegen Argentijns topreekshoofd

Gilles-Arnaud Bailly (ATP 974) heeft dinsdag niet kunnen verrassen in de eerste ronde van het Challengertoernooi in het Spaanse Girona. Hij verloor op het met 73.000 euro gedoteerde gravelevenement na een verdienstelijke wedstrijd in drie sets van het Argentijnse eerste reekshoofd Pedro Cachin (ATP 63).

Na twee uur en 23 minuten prijkte de 3-6, 6-4 en 6-3 eindstand op het bord.

De zeventienjarige Bailly kwam naar Girona, waar hij van de organisatie een wildcard kreeg, met een eerste ITF-titel in de bagage. Vorig weekend won de Limburger het 15.000 dollar-graveltoernooi in het Turkse Antalya, goed voor zijn eerste zege in het profcircuit.

Bailly is een voormalig nummer een van de wereld bij de junioren. Hij verloor vorig jaar de grandslamfinales van Roland Garros en de US Open en mocht in oktober debuteren bij de senioren op het ATP-toernooi van Antwerpen, waar hij in de eerste ronde sterk weerwerk bood tegen David Goffin. Dit seizoen zet hij, een jaar vroeger dan voorzien, de stap naar de senioren.