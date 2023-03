Man doet experiment met sneetjes brood en komt tot schokkende resultaten: “Daarom moeten we onze handen wassen” — © Reuters

Een experiment van Gavin Wren is sinds kort viraal gegaan op Tiktok. De Engelsman wilde testen hoelang enkele sneetjes vers bleven nadat hij die met vuile en propere handen had aangeraakt. Na 27 dagen bleken de resultaten schokkend: “Daarom moeten we onze handen wassen.”