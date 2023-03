Het ongemakkelijke evenwicht van Loekasjenko: Rusland houdt hem boven water, maar Poetin heeft een eigen agenda

Door de aankondiging van Vladimir Poetin dat hij tactische nucleaire wapens gaat plaatsen in buurland Wit-Rusland richt alle aandacht zich weer op Alexandr Loekasjenko, de man die ooit ‘de laatste dictator van Europa’ werd genoemd . Grootste vraag: houdt Poetins beste bondgenoot zijn koorddans-act in stand door bijna alles te doen wat Rusland vraagt zonder zijn leger en wapens direct in te zetten tegen Oekraïne?