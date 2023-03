Kattenhotels zitten nu al bijna vol voor de zomer: “Het is de eerste keer dat we zelfs dieren moeten weigeren”

Wie met vakantie gaat deze zomer en zijn of haar kat naar een kattenhotel wil brengen, zal snel moeten zijn. Want bij de meeste pensions waar we belden, zaten ze al bijna vol voor de zomer. “Het is de eerste keer dat we zo vroeg al zoveel boekingen krijgen.”

Hondenpensions zijn al langer een groot succes. Wie zijn hond ergens wil laten logeren tijdens de zomervakantie weet dat hij er ruim op tijd moet bij zijn. Anders is er geen plaats meer. Maar dat geldt blijkbaar ook al voor katten.

“Vroeger lieten we de buren de kat eten geven tijdens onze afwezigheid. Maar dat is gedaan. We dragen veel meer zorg voor onze dieren en laten hen liever niet alleen thuis als we zelf op reis zijn. Dat horen we toch van klanten. Vorig jaar was het hier ook al volzet in de zomervakantie. Maar het is voor het eerst dat we zo vroeg op het jaar al zo veel boekingen kregen en dieren moeten weigeren”, zegt Greet De Wacker van het Kattenhotel in Brecht waar ze klanten uit heel België en zelfs daarbuiten krijgen, zo lezen we op de gastenpagina van het hotel.

Greet De Wacker.

Ook bij Caumels in Gavere spreken ze van een rush op de zomervakantie. Wie zijn kat hier nog kwijt wil, zal snel moeten zijn, zegt Jan Hellebuyck. De paasvakantie is volgeboekt. Juli en augustus zitten ook al bijna volledig vol. “Ik heb de indruk dat de mensen eerst een hotel vastleggen voor hun poes en dan pas hun eigen vakantieverblijf boeken”, zegt de hotelmanager van kattenhotel Caumels.

Reserveren niet meer mogelijk

Vooral de periodes rond het bouwverlof zijn enorm druk, merken ze bij Hokape vzw, de beroepsvereniging voor Vlaamse katten- en hondenpensionuitbaters en -oppassers. Wie dan nog een opvangplaatsje wil, moet snel zijn en zal misschien op meer dan één plaats moeten proberen.

Maar ook buiten het bouwverlof is het druk en zijn er amper nog plaatsjes te vinden. Dat zeggen ze ook bij Kattenpensioen Prestige in Sint-Joris-Weert, tussen Leuven en Waver. “Tijdens de paasvakantie en in de zomervakantie is alles volzet. Reservaties zijn dan ook niet meer mogelijk”, klinkt het daar.

“Tijdens de coronaperiode bleven mensen thuis en zagen we hier letterlijk en figuurlijk geen kat. Ik denk dat iedereen zijn schade aan het inhalen is en zo vaak en zo lang mogelijk op reis wil gaan. Laat ze maar gaan, wij zorgen wel voor de poezen”, zegt Greet De Wacker nog.

10 à 15 euro per dag

Het zijn overigens niet alleen de grote kattenhotels die al bijna vol zitten voor de zomer, ook de kleinere. Caroline Alloin van kattenhotel Cattelientje in Linden (Lubbeek) is nog maar een goed jaar bezig en heeft voor wie er snel bij is mogelijk nog een kamer over in de drukste periode van de zomer.

Een kat op hotel sturen kost gemiddeld tussen de 10 en de 15 euro per dag. Voor een suite betaal je rond de 20 euro. Op veel plaatsen krijgt je kat daarvoor volpension. Op andere plaatsen moet je zelf eten meebrengen. “Ik wil dat poezen hier hetzelfde eten krijgen dan thuis, dus vraag ik de baasjes om daar zelf voor te zorgen”, zegt Caroline Alloin.